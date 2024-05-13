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Бородина призналась, что на самом деле думает о прошедшем конкурсе «Евровидение»

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Бородина призналась, что на самом деле думает о прошедшем конкурсе «Евровидение»
Знаменитости
Источник фото: @borodylia

В своем телеграм-канале Ксения Бородина описала прошедший конкурс «Евровидение» как парад фриков, высказав сомнения в том, что главным критерием победы в этом мероприятии стал голос участников. 

Бородина выразила удивление, что внешний облик певца может иметь такое важное значение

Как подчеркнула теледива, она отметила необычный внешний вид некоторых участников и выразила радость, что в России этот конкурс не транслировали. Комментируя победителя конкурса, Бородина отметила хороший голос артиста, но выразила удивление тем, что внешний облик певца может иметь такое важное значение. 

Ксения также призвала своих подписчиков взглянуть на кадры с участниками и из этого сделать выводы.

Информационное агентство «Informing»

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