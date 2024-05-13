«Филя, спустись!»: певица Успенская обратилась к Киркорову после иска

Любовь Успенская выразила свое недоумение в соцсети из-за того, что Филипп Киркоров не отозвал иск на 10 миллионов рублей против нее. Она предполагала, что после скандальной вечеринки с участием Анастасии Ивлеевой Киркоров изменит свое решение.

Певица возмутилась суммой, которую Киркоров требовал с нее

Успенская предложила Киркорову деньги на брюки, если ему они нужны, и возмутилась суммой, которую он требовал с нее, учитывая обстановку в России.

Она также подняла вопрос о том, откуда у Киркорова такие требования: «Филя, ты проживаешь в России или на Марсе? Откуда такие суммы и как ты пострадал? Почитай, что пишут в СМИ о тебе, какие петиции создают россияне! Ты народный артист, «спустись» к народу и жизни страны!» — отметила Успенская.

Киркоров подал в суд на Успенскую после того, как она обвинила его в женоненавистничестве. Поп-король считает, что это заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он требует от коллеги по сцене компенсацию в размере 10 млн рублей, а также 2 млн на покрытие судебных издержек.