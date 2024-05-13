Певица Орбакайте опубликовала новую фотографию с Пугачевой в соцсети

Кристина Орбакайте отправила поздравление Алле Пугачевой с Днем матери через социальные сети.

Кристина опубликовала архивное черно-белое фото, на котором Примадонна держит на руках маленькую дочь

В своем микроблоге она опубликовала архивное черно-белое фото, на котором Примадонна держит на руках маленькую дочь, а также цветное фото с уже взрослой дочерью и ее внуками, но без самой именинницы.

Напомним, что недавно Орбакайте с супругом Михаилом Земцовым отправились отдыхать в Италию. Артистка поделилась с поклонниками новыми фотографиями из ресторана на острове Капри.