Дочь Анжелики Варум показала певицу после слухов о ее переезде в США

В Россию Варум и Агутин приезжают для выступлений

Анжелика Варум выразила свое недовольство спецоперацией РФ, затем ушла из соцсетей и переехала в США с мужем, приобретя там много недвижимости. В Россию они возвращаются для выступлений, так как содержание домов в Америке требует значительных расходов.

Елизавета, дочь артистов, также прилетела на родину. Недавно она опубликовала новое фото матери на московской улице, что вызвало восторг у многих подписчиков.

В Штатах семья Варум и Агутина проживает в Лос-Анджелесе, где владеет роскошной квартирой на берегу Тихого океана. В ближайшем будущем дочь исполнительницы планирует свадьбу с американцем.