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Беременная 24-летняя дочь Валерия Меладзе Софико сообщила пол малыша

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Беременная 24-летняя дочь Валерия Меладзе Софико сообщила пол малыша
Знаменитости
Источник фото: @valeriy_miladze

Валерий Меладзе является отцом многодетной семьи. У него с Альбиной Джанабаевой подрастают трое общих детей: Константин, Лука, Агата. Однако от первого брака у него есть также три дочери, с которыми он поддерживает регулярно хорошие отношения. 

Звездная наследница сообщила, что у нее будет сын

Одна из дочерей Софико в данное время ожидает ребенка. Девушка, которой исполнилось 24 года, вышла замуж за топ-менеджера Савву Байбакова, теперь они устроили вечеринку baby shower. На ней звездная наследница сообщила, что у них будет сын. 

Подробности личной жизни Меладзе и его дочерей часто рассказывает в соцсетях сестра Арина. 

Старшая дочь музыканта Инга, также обрела счастье после развода. Она вышла замуж за фотографа Никиту Бережнева, пишет Телепрограмма.

Информационное агентство «Informing»

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