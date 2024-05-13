Беременная 24-летняя дочь Валерия Меладзе Софико сообщила пол малыша

Валерий Меладзе является отцом многодетной семьи. У него с Альбиной Джанабаевой подрастают трое общих детей: Константин, Лука, Агата. Однако от первого брака у него есть также три дочери, с которыми он поддерживает регулярно хорошие отношения.

Звездная наследница сообщила, что у нее будет сын

Одна из дочерей Софико в данное время ожидает ребенка. Девушка, которой исполнилось 24 года, вышла замуж за топ-менеджера Савву Байбакова, теперь они устроили вечеринку baby shower. На ней звездная наследница сообщила, что у них будет сын.

Подробности личной жизни Меладзе и его дочерей часто рассказывает в соцсетях сестра Арина.

Старшая дочь музыканта Инга, также обрела счастье после развода. Она вышла замуж за фотографа Никиту Бережнева, пишет Телепрограмма.