Разведенная Нюша снялась в прозрачном топе, но столкнулась с ужасной критикой

После объявления о разрыве с супругом певица Нюша начала демонстрировать смелые и вызывающие образы. Недавно звезда опубликовала фото в прозрачном топе и с длинными рукавами, под которым виднелся напоминающий морские ракушки лиф. Ее образ дополнили штаны-клеш, этнические серьги, макияж с черными стрелками.

Реакция пользователей в соцсетях была негативной

Однако реакция пользователей в соцсетях была негативной. Они сравнили стиль Нюши с образами с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Некоторые подписчики выразили ужасное разочарование и предпочли ее более консервативный стиль прежде.

Ксения Собчак также отметила изменения в ее ленте, сравнивая певицу с Идой Галич, которая претерпела изменения в образе после потери веса.