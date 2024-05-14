Ургант покинул Россию после отмены его номера на концерте в честь Окуджавы

Иван Ургант покинул Россию и в настоящее время отдыхает в Грузии вместе с семьей. В социальных сетях шоумен опубликовал видео, на котором танцует под музыку о любви в одном из двориков.

Грузия является исторической родиной жены Урганта, поэтому семья часто предпочитает эту страну для отдыха. Однако о поездке Урганта стало известно после скандала, связанного с его участием в юбилейном концерте Булата Окуджавы.

Выступление отменили

Ведущий был запланирован для выступления и исполнения композиции «Нам нужна одна победа», которую когда-то пела его бабушка Нина Ургант в «Белорусском вокзале». Его имя было включено в афишу мероприятия, которое должно было проходить в концертном зале имени Чайковского, однако в последний момент выступление отменили, пишет АиФ.