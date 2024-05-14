МК: Певицу Азизу вырезали из концерта ко Дню Победы вместе с Королевой

Исключение выступлений Наташи Королевой и Азизы из трансляций вызвало широкий общественный резонанс. Инициированная фанатами певицы петиция требует объяснений относительно причин такого действия.

Яков Яблочник из Петербурга, автор петиции, выразил обеспокоенность возможной дискредитацией и нарушением прав телезрителей, которые не имели возможности лично присутствовать на концертах.

Исключение из трансляции Азизы вызвало возмущение публики

Наташа Королева и Азиза столкнулись с непониманием со стороны организаторов мероприятий. На интервью Королева заявила, что не знает причин таких решений. Ее выступление на сцене Кремля с георгиевской лентой показало ее приверженность России. Исключение из трансляции патриотического хита Азизы, написанной Резником, вызвало особое возмущение публики.

В то время как композиция собрала сотни тысяч прослушиваний в интернете, на ТВ ее решили не показывать. Это решение вызвало массу вопросов о критериях отбора материалов для эфира и возможном цензурном вмешательстве.