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Свекровь Алексы пожаловалась на долги: «Повесили на меня 3 миллиона рублей»

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Свекровь Алексы пожаловалась на долги: «Повесили на меня 3 миллиона рублей»
Знаменитости
Источник фото: @aleksa___official

В семье певицы Алексы назревает серьезный конфликт, когда ее свекровь обвиняет сына и невестку в огромных долгах. По данным Voice, женщина опубликовала скриншот суммы задолженности перед налоговой, превышающей 3 миллиона рублей. Она заявляет, что ее сын пытается рассчитаться с долгом, но безрезультатно.

Свекровь утверждает, что согласилась стать индивидуальным предпринимателем по просьбе семьи, но теперь испытывает серьезные финансовые трудности из-за этого. Супругу певицы осталось выплатить всего 800 тысяч рублей, однако свекровь пока не может себе позволить отдых за границей. Вскоре она удалила свой пост из социальных сетей, решив не обсуждать семейные разногласия публично.

Информационное агентство «Informing»

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