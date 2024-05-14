Лерчек в наряде невесты вышла в свет после слухов о разводе

Блогерша Лерчек объявила о разводе, что вызвало разнообразные реакции в Сети. Некоторые считают, что это формальность для сохранения капитала, другие уверены, что пара не справилась с жизненными трудностями.

Лерчек утверждает, что развод - это решение, которое принято с уважением друг к другу. После объявления о расставании, пара продолжала делиться счастливыми моментами в социальных сетях, что вызвало сомнения в искренности разрыва.

Остаются любящими родителями

Однако, блогерша окончательно развеяла сомнения, появившись на ковровой дорожке вместе с детьми на премии Жара Music Awards. Девушка при этом выбрала белое платье, похожее на наряд невесты. Она подчеркнула, что они остаются любящими родителями и сосредоточены на семейных делах.

Источник фото: @ler_chek

Лерчек также заявила о планах помочь женщинам, организовав фонд поддержки и обучения.