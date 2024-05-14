Только из ЗАГСа: Бузова в платье невесты произвела фурор

Ведущая и певица Ольга Бузова всегда выражала желание создать семью. Это желание отражается не только в ее словах, но и в ее образах, особенно в последнее время. На красной дорожке в ходе премии ЖАРА MUSIC AWARDS, где также присутствовали Мот с женой Марией, блогер Лерчек и другие знаменитости, Ольга появилась в белом платье с юбкой и корсетом, сильно напоминающем свадебное.

Источник фото: @buzova86

Фолловеры звезды в социальных сетях не могли не заметить этот факт, комментируя ее образы и выражая мнение о ее личной жизни. Фанаты отметили, что выглядит Бузова, как-будто бы только приехала из ЗАГСа.