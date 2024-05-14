Орбакайте решила помочь неизлечимо больному сыну собрать полный зал

Кристина Орбакайте решила поддержать Никиту Преснякова, который столкнулся с нехваткой интереса к своему концерту в Сан-Франциско. Информация передается изданием «КП».

Скидка в 20%

В честь своего 33-летия музыкант запланировал выступление в одном из баров города, но продажа билетов оказалась неудовлетворительной. В ответ на это артист запустил трехдневную распродажу билетов, предложив скидку в 20%. Его мать, известная певица, также активно поддержала идею наследника, распространяя информацию о распродаже в соцсетях и тем самым помогая привлечь больше зрителей.

«Действует три дня», - написала певица, призывая всех поклонников не упустить возможность посетить концерт.