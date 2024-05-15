Самые сексуальные образы с открытия 77-го Каннского кинофестиваля

Открытие 77 Каннского кинофестиваля привлекло внимание мировой общественности. Среди звездных гостей, прогуливавшихся по красной ковровой дорожке в этот день, были Ева Грин, Хайди Клум, Тейлор Хилл, Мерил Стрип, которые привлекли внимание публики своими сексуальными образами - откровенными платьями, подчеркивающими женственные формы.

Особое внимание привлек пес Месси

Но особое внимание привлек пес Месси, известный своим участием в фильме «Анатомия падения», который забрал «Пальмовую ветвь» на предыдущем кинофестивале. Его появление на ковровой дорожке стало неожиданным, но приветствовалось в индустрии, отмечая его значимость как популярного «актера-собаку», пишет MAXIM Online.