Елена Воробей рассказала о личной жизни Евгения Петросяна

Елена Воробей является близкой знакомой 78-летнего Евгения Петросяна и однажды им даже приписывали роман, но на самом деле между ними ничего не было. В то время Петросян уже строил отношения с Татьяной Брухуной, на которой впоследствии женился в 2019 году, пишет 7Дней.ру.

Стала на защиту Петросяна

Сейчас Петросян и Брухунова воспитывают двоих совместных детей: 3-летнего Вагана и дочь Матильду, которая родилась минувшей осенью. Отцовство Евгения Вагановича в таком почетном возрасте шокировало многих, из-за чего его осудили, но вот Елена Воробей стала на его защиту.

По ее словам, в свое время Петросяну не было времени уделять семьи, потому как он много гастролировал и принимал участие в съемках на ТВ. Страдала от этого и его старшая дочь Викторина, которая рано осталась без матери. Сейчас она живет в США, у нее двое сыновей и уже есть внук. С отцом она не общается, потому как не приняла развод с Еленой Степаненко и последующий брак с Брухуновой.

«Предположу, что семья Евгения Вагановича ждала своего кормильца дома с гастролей, а дочь росла с папой вприглядку, то есть на фотографии. А сейчас выпала счастливая возможность насладиться и семейными хлопотами, и заботой о малышах, и время от времени радовать своих поклонников появлением на сцене или на экране! Жизнь всегда пишется без черновиков! Так что желаю счастья молодым и зрелым родителям», - рассказала Воробей.