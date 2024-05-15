Сын Куклачева рассказал, когда 75-летний артист вернется на сцену

Юрий Куклачев, жаждущий сцены, в данное время активно готовится к возвращению на большие подмосковные просторы после недавней операции. Его сын Дмитрий отметил в беседе с Газета.ру. импульсивность отца, добавив, что пока еще рано говорить о его возвращении на сцену.

Конкретные планы будут ясны ближе к июлю

Артист сейчас проходит реабилитацию, а конкретные планы на будущее будут ясны ближе к июлю.

75-летие Куклачев отметил недомоганием, что привело к госпитализации и последующей операции. 14 мая он выписан из больницы, записав видеообращение, где сообщил о своем благополучии и пригласил поклонников на предстоящие выступления.