Прилучный и Брутян покинулпи Россию на фоне судов с Муцениеце

Павел Прилучный и Зепюр Брутян отпраздновали свою вторую годовщину брака, отправившись в романтическое путешествие на Сейшельские острова. Это неожиданное приключение было подарком актрисы для мужа. Они поделились своей радостью с подписчиками в соцсетях.

Путешествие прошло без детей

Поклонники присоединились к поздравлениям, выражая паре пожелания счастья и долгой совместной жизни. Путешествие прошло без детей, которые, к слову, остались под присмотром бабушки. Сын Микаэль, вероятно, в это время находился с няней.

Однако напомним, что последние события вызвали шок у фанатов. Прилучный планирует забрать детей от первого брака после судебной победы бывшей жены в вопросе алиментов. В то время как он стремится к опеке над детьми, Муцениеце готова бороться за свои права.