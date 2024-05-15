Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл свое отношение к Бузовой

Дмитрий Дибров подчеркнул, что Ольга Бузова является его союзником и коллегой. Как утверждает ведущий, ее успех служит подтверждением правильности метода «влюблять« детей в музыку группы Queen. Дибров привел пример отца Бузовой, который в свое время научил маленькую Ольгу петь »We Will Rock You», тем самым вдохновив на успех в будущем.

Артистка вспомнила свой первый выход на шоу «Дом-2»

Празднуя 20-летнюю карьеру на ТВ артистка вспомнила свой первый выход на шоу «Дом-2«. С 2004 года, когда она впервые появилась на телеэкранах, стала одним из самых ярких участников проекта. Впоследствии она стала ведущей программы с 2008 по 2021 год. В 2011 году началась музыкальная карьера певицы с сингла »Не забывай», записанного совместно с T-killah.