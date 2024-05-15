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Журналистка Ксения Собчак снялась в откровенном платье и сверкнула декольте

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Журналистка Ксения Собчак снялась в откровенном платье и сверкнула декольте
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Ксения Собчак появилась на светском мероприятии Рив Гош в элегантном образе в стиле 60-х

Ксения Собчак, известная журналистка и телеведущая, появилась на светском мероприятии Рив Гош в элегантном образе в стиле 60-х. В черном макси-платье с глубоким декольте, серьгах De Grisogono, золотом браслете она привлекла внимание. Визажисты подчеркнули красоту теледивы яркой красной помадой и выразительными черными стрелками, а стилисты создали ей весьма элегантную укладку. 

Поклонники восхищались образом Ксении, сравнивая ее с Мэрилин Монро. 

На мероприятии, помимо Собчак, также были Филипп Киркоров с новым имиджем, Яна Рудковская, Люся Чеботина, певица Валерия, Ольга Бузова и другие знаменитости.

Информационное агентство «Informing»

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