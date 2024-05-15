Журналистка Ксения Собчак снялась в откровенном платье и сверкнула декольте

Ксения Собчак появилась на светском мероприятии Рив Гош в элегантном образе в стиле 60-х

Ксения Собчак, известная журналистка и телеведущая, появилась на светском мероприятии Рив Гош в элегантном образе в стиле 60-х. В черном макси-платье с глубоким декольте, серьгах De Grisogono, золотом браслете она привлекла внимание. Визажисты подчеркнули красоту теледивы яркой красной помадой и выразительными черными стрелками, а стилисты создали ей весьма элегантную укладку.

Поклонники восхищались образом Ксении, сравнивая ее с Мэрилин Монро.

На мероприятии, помимо Собчак, также были Филипп Киркоров с новым имиджем, Яна Рудковская, Люся Чеботина, певица Валерия, Ольга Бузова и другие знаменитости.