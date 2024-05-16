Телеведущая Ида Галич рассказала, как худеет с помощью упражнений из интернета

Ида Галич поделилась секретом своего похудения после майских праздников в личном Телеграм-канале. Она утверждает, что сбрасывает лишний вес без каких-либо строгих диет или утомительных тренировок, предпочитая упражнения, которые находит в Интернете.

«Просто вбиваю упражнения в интернете — и вуаля! Как только вернется свободное время в свое спокойное русло, пойду на бокс и танцы», — говорит певица.

Тем не менее, блогерша призывает поклонников не возводить похудение в культ и также не осуждать себя за употребление «запрещенных» продуктов.