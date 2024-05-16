Информинг » Знаменитости » Певица Анна Нетребко станцевала в блестящем мини-платье

Певица Анна Нетребко станцевала в блестящем мини-платье

Image 16+
Певица Анна Нетребко станцевала в блестящем мини-платье
Знаменитости
Источник фото: @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная исполнительница Анна Нетребко веселилась на дне рождении подруги, засветившись в блестящем мини-платье в одном из ресторанов. За последние годы певица сильно похудела, она пересмотрела свой образ жизни, более внимательно следит за питанием, активно проводит свободное время. 

У Нетребко есть 15-летний сын Тияго, у которого аутизм, но это не мешает ему учиться и развиваться. Анна говорит, что ему нужна любовь и внимание, а не медицинское вмешательство. С 2015 года Нетребко замужем за Юсифом Эйвазовым. Он относится к Тияго как к своему родному сыну, воспитывает его с заботой и любовью.

Информационное агентство «Informing»

КП: Пугачеву сняли за обедом с иноагентом Тиньковым в ресторане Кипра

КП: Пугачеву сняли за обедом с иноагентом Тиньковым в ресторане Кипра

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Елена Воробей рассказала о личной жизни Евгения Петросяна

Вчера, 21:33

Самые сексуальные образы с открытия 77-го Каннского кинофестиваля

Вчера, 21:23

Сын Куклачева рассказал, когда 75-летний артист вернется на сцену

Вчера, 21:18

Прилучный и Брутян покинулпи Россию на фоне судов с Муцениеце

Вчера, 21:18

Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл свое отношение к Бузовой

Вчера, 21:18

Журналистка Ксения Собчак снялась в откровенном платье и сверкнула декольте

Вчера, 21:18

Наталья Рудова призналась, что ее не позвали на съемки «Универа»

Вчера, 19:33

46-летняя певица Анна Семенович в купальнике устроила фотосессию в ванне

Вчера, 16:53

Певица Ольга Бузова назвала имя самого лучшего экс-любовника

Вчера, 16:13

Пугачеву в кожаных лосинах и с колтуном на голове сфотографировали на концерте «ДДТ»

Вчера, 16:13

Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену, чем восхитила Филиппа Киркорова

Вчера, 15:52

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков после шоу делал карьеру ведущего и лечился в рехабе

Вчера, 12:08

Mash: у певца Николая Носкова на фоне пневмонии медики диагностировали тромбоэмболию

Вчера, 11:53

Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом побывала на концерте Юрия Шевчука на Кипре

Вчера, 11:23

Бузова сделала заявление после нападок Гагариной — такой реакции никто не ожидал

Вчера, 10:23

Никак не угомонится: Филипп Киркоров появился на публике с седым каре

Вчера, 10:03

МакSим объяснила, почему прекратила лечение от алкогольной зависимости

Вчера, 09:43

Почему Александр Домогаров уволился из Театра им. Моссовета после 30 лет работы

Вчера, 09:18

Модель и подруга бывшей: названы все жены футболиста Павла Мамаева

Вчера, 09:14

Певец SHAMAN высказал все, что думает о сбежавших артистах

Вчера, 09:04

Новости партнеров
2023
ru-RU