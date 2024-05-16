Певица Анна Нетребко станцевала в блестящем мини-платье

Оперная исполнительница Анна Нетребко веселилась на дне рождении подруги, засветившись в блестящем мини-платье в одном из ресторанов. За последние годы певица сильно похудела, она пересмотрела свой образ жизни, более внимательно следит за питанием, активно проводит свободное время.

У Нетребко есть 15-летний сын Тияго, у которого аутизм, но это не мешает ему учиться и развиваться. Анна говорит, что ему нужна любовь и внимание, а не медицинское вмешательство. С 2015 года Нетребко замужем за Юсифом Эйвазовым. Он относится к Тияго как к своему родному сыну, воспитывает его с заботой и любовью.