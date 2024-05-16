Певец SHAMAN рассказал, что думает о награждении премией Минобороны России

Пресс-служба Министерства обороны России объявила о награждении певца SHAMAN (Ярослава Дронова) премией в области культуры и искусства за его мастерство в исполнении патриотических композиций. SHAMAN получил признание за свои вдохновляющие хиты, такие как «Я русский», «Моя Россия», «Встанем», «Мой бой», а также за новую рокерскую аранжировку Гимна Российской Федерации.

Известный своими патриотическими произведениями, SHAMAN выразил радость от получения награды. Он также в очередной раз подтвердил свою преданность РФ.