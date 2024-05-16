Наталья Рудова раскрыла, предлагали ли ей вернуться в сериал «Универ»

Наталья Рудова, известная зрителям по роли Ксении Андреевны в телесериале «Универ. Новая общага», поделилась в соцсетях информацией о том, что ей не поступало никаких предложений от авторов о возвращении к проекту.

По словам артистки, история ее персонажа, который был связан с Артуром Микаэляном, завершилась окончательно в «Новой общаге». Вместо этого авторы запустили продолжение сериала под названием «Универ. 10 лет спустя», в котором приняли участие многие актеры, включая Арарата Кещяна, Стаса Ярушина, Анну Хилькевич и многих других.

Недавно начался также многосерийный фильм «Универ. 13 лет спустя», где его особенностью стало возвращение Виталия Гогунского в роли Кузи.