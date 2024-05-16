Информинг » Знаменитости » Дэвид Бекхэм восхитил Сеть новым видео: снял свой огород и бегающих куриц

Дэвид Бекхэм восхитил Сеть новым видео: снял свой огород и бегающих куриц

Image 16+
Дэвид Бекхэм восхитил Сеть новым видео: снял свой огород и бегающих куриц
Знаменитости
Источник фото: @davidbeckham

Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория всегда умели находить радость в обыденных моментах семейной жизни и делились этим с поклонниками. Футболист серьезно увлекается фермерством уже давно. Новый видеоролик — отличный пример этого. 

Недавно он опубликовал видео в своем аккаунте, на котором показал своих курочек, выращенных на собственной ферме. В видео спортсмен прогуливается по своему участку в компании следующих за ним курочек и впечатляющего петуха. 

Источник фото: @davidbeckham

Напомним: ранее Дэвид поделился радостью от собранных яиц. Куры стали не только источником свежих продуктов, но и забавным увлечением для спортсмена. Они, к слову, стали подарком от Виктории в преддверии Рождества, которая активно поддерживает его увлечение.

Информационное агентство «Informing»

КП: Пугачеву сняли за обедом с иноагентом Тиньковым в ресторане Кипра

КП: Пугачеву сняли за обедом с иноагентом Тиньковым в ресторане Кипра

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Дэвид Бекхэм восхитил Сеть новым видео: снял свой огород и бегающих куриц

Сегодня, 09:43

Mash: врачи борются за жизнь Николая Носкова — певца не могут вылечить

Сегодня, 09:43

Наталья Рудова раскрыла, предлагали ли ей вернуться в сериал «Универ»

Сегодня, 09:03

Певец SHAMAN рассказал, что думает о награждении премией Минобороны России

Сегодня, 09:03

Телеведущая Ида Галич рассказала, как худеет с помощью упражнений из интернета

Сегодня, 08:33

Певица Анна Нетребко станцевала в блестящем мини-платье

Сегодня, 07:03

Елена Воробей рассказала о личной жизни Евгения Петросяна

Вчера, 21:33

Самые сексуальные образы с открытия 77-го Каннского кинофестиваля

Вчера, 21:23

Сын Куклачева рассказал, когда 75-летний артист вернется на сцену

Вчера, 21:18

Прилучный и Брутян покинулпи Россию на фоне судов с Муцениеце

Вчера, 21:18

Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл свое отношение к Бузовой

Вчера, 21:18

Журналистка Ксения Собчак снялась в откровенном платье и сверкнула декольте

Вчера, 21:18

Наталья Рудова призналась, что ее не позвали на съемки «Универа»

Вчера, 19:33

46-летняя певица Анна Семенович в купальнике устроила фотосессию в ванне

Вчера, 16:53

Певица Ольга Бузова назвала имя самого лучшего экс-любовника

Вчера, 16:13

Пугачеву в кожаных лосинах и с колтуном на голове сфотографировали на концерте «ДДТ»

Вчера, 16:13

Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену, чем восхитила Филиппа Киркорова

Вчера, 15:52

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков после шоу делал карьеру ведущего и лечился в рехабе

Вчера, 12:08

Mash: у певца Николая Носкова на фоне пневмонии медики диагностировали тромбоэмболию

Вчера, 11:53

Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом побывала на концерте Юрия Шевчука на Кипре

Вчера, 11:23

Новости партнеров
2023
ru-RU