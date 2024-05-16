Дэвид Бекхэм восхитил Сеть новым видео: снял свой огород и бегающих куриц

Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория всегда умели находить радость в обыденных моментах семейной жизни и делились этим с поклонниками. Футболист серьезно увлекается фермерством уже давно. Новый видеоролик — отличный пример этого.

Недавно он опубликовал видео в своем аккаунте, на котором показал своих курочек, выращенных на собственной ферме. В видео спортсмен прогуливается по своему участку в компании следующих за ним курочек и впечатляющего петуха.

Источник фото: @davidbeckham

Напомним: ранее Дэвид поделился радостью от собранных яиц. Куры стали не только источником свежих продуктов, но и забавным увлечением для спортсмена. Они, к слову, стали подарком от Виктории в преддверии Рождества, которая активно поддерживает его увлечение.