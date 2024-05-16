Mash: врачи борются за жизнь Николая Носкова — певца не могут вылечить

Срочное сообщение из Telegram-канала Mash подтверждает, что состояние Николая Носкова, выдающегося российского артиста, к сожалению, ухудшилось. Госпитализация певца произошла в связи с тромбоэмболией, когда легочная артерия была закупорена.

Медики корректируют терапию

На фоне пневмонии состояние Носкова стало средне-тяжелым, а развившаяся дыхательная недостаточность и дисбактериоз кишечника лишь усложняют эту ситуацию. Медики активно корректируют терапию, назначая более сильные препараты, учитывая боли, о которых Николай сообщал в правой руке и ноге.

Неутешительно также то, что эта госпитализация происходит всего лишь спустя несколько дней после предыдущей, вызванной воспалением легких, сообщает Царьград.