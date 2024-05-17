SHAMAN снялся в образе героя-любовника в видеоклипе «Любимая женщина»

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) представил свой новый музыкальный видеоклип на трек «Любимая женщина», где воплощает образ героя-любовника. Клип доступен на Ютуб, сам трек выйдет на музыкальных платформах сегодня.

Хотел показать свою многогранность

В видеоработе певец предстает в различных образах, включая дарящего цветы молодого человека и признающегося в любви. По словам самого артиста, он хотел показать свою многогранность, разнообразие через этот клип.

В пресс-службе артиста подчеркнули, что видео содержит элементы самоиронии и сатиры, нацеленные на типичный образ поп-идола. К тому же, использованы строки из песни для того, чтобы сделать его доступным для караоке и помочь мужчинам в признаниях в любви.

SHAMAN представлен в образе Адама, а вот его партнерша остается таинственной.