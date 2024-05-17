Звезда «Универа» признался в безденежье — пришлось таксовать

Александр Мартынов оказался заложником роли ботаника Вали в телесериале «Универ. Новая общага». Это стало препятствием для его карьеры.

Продюсеры и режиссеры фильма предпочитают не приглашать его на другие проекты, считая заштампованным. Мартынов признается, что период без работы был очень трудным для него, ему приходилось подрабатывать таксистом. Теперь артист изучает профессию курьера.

Проект принесет коммерческий успех

Спасли Александра съемки в продолжении сериала «Универ. 13 лет спустя», где согласился на роль, ожидая развития своего персонажа. Мартынов надеется, что этот проект принесет коммерческий успех и будет популярен еще много лет, так как он считает, что данные герои любимы миллионами зрителей, пишет КП.