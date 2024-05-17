Певец Дмитриенко пожалел, что подставил фигуристку Валиеву

Ваня Дмитриенко выразил сожаление по поводу новой фотографии, на которой был запечатлен вместе с фигуристкой Камиллой Валиевой. Певец считает, что нанес ей вред, разрешив кому-то из знакомых сделать этот фотоснимок, не зная, кто именно его сделал. Хотя фото не вызвало особых осуждения со стороны поклонников фигурного катания, Дмитриенко все равно сожалеет, что оно было опубликовано без согласия фигуристки.

Он отметил, что в то время она, возможно, хотела избежать общения с публикой, поэтому он чувствует себя виноватым за то, что это девушке не удалось. После этого инцидента они встретились и обсудили сложившуюся ситуацию, пишет КП.