Лопес и Аффлек обратились к семейному психологу — звезды пытаются спасти брак

Возможный развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес стал объектом интереса СМИ. После 2-х лет совместной жизни звездная пара оказалась на грани разрыва.

Инсайдер из «In Touch Weekly» сообщил, что Аффлек переехал из общего дома, поскольку «не может ее контролировать и изменить». Несмотря на это, супруги все еще поддерживают близкие отношения, что усложняет их возможный разрыв. Предварительно известно, что оба готовы бороться за свое счастье и даже посещают вместе семейного психолога.

Однако уточняется, что поклонникам стоит готовиться к возможному худшему исходу. Отметим, что пока ни Бен Аффлек, ни Дженнифер Лопес не дали комментариев, пишет «In Touch Weekly».