Наташа Королева стала одной из самых известных знаменитостей 90-х в России благодаря хорошему продвижению. Ее хит «Желтые тюльпаны», написанный Игорем Николаевым, завоевал популярность, а последующие песни также стали не менее успешными на радио и дискотеках.

Продюсер Евгений Морозов отметил, что у певицы не было выдающегося вокального таланта, но ее связи с Николаевым и другими влиятельными людьми помогли стать популярной. Однако после развода с композитором ее карьера замедлилась.

Карьеру звезды вскоре ждет крах

Продюсер считает, что без его поддержки артистка не сможет вернуться на вершину успеха. Недавние события, такие как вырезание ее выступления из эфира концертов в Кремле, только усугубили ситуацию. Морозов считает, что карьеру звезды вскоре ждет крах.