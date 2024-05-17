Солист группы «Корни» Бердников признался, что он не хочет бросать пить

Участник группы «Корни» Александр Бердников признался, что планирует прекратить употребление спиртного только после достижения 50 лет. Он поделился этой информацией с автором спецпроектов 5-tv.ru Ланой Шевченко на pre-party Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

Артисту в настоящее время 43 года. Он считает, что еще есть время для развлечений и веселья. Бердников выразил удовлетворение от участия в мероприятии, отметив, что подобные встречи приносят радость всем гостям. Музыкант также утверждает, что веселиться без алкоголя невозможно. Александр считает, что те, кто утверждают обратное, просто лгут.