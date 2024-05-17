7Дней.ру: У Анджелины Джоли обнаружились целых два тайных бойфренда

Всемирно известная актриса Анджелина Джоли искусно скрывает свою личную жизнь. Но выяснилось, что у нее есть два ухажера: нью-йоркский композитор и писатель Джастин Левин и британский музыкант Кингсли Маклин Дейли. Общие интересы с актрисой связывают их, знаменитости проводят много времени вместе.

С Джастином Анджелину часто видели вместе. Свидетели утверждают, что их отношения выглядели ближе, чем просто дружеские. Также стоит добавить, что Левин уже сдружился с младшей дочерью актрисы Вивьен, с которой они работали над мюзиклом. Об этом пишет 7Дней.ру, ссылаясь на данные портала InTouch.