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7Дней.ру: У Анджелины Джоли обнаружились целых два тайных бойфренда

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7Дней.ру: У Анджелины Джоли обнаружились целых два тайных бойфренда
Знаменитости
Источник фото: @angelinajolie

Всемирно известная актриса Анджелина Джоли искусно скрывает свою личную жизнь. Но выяснилось, что у нее есть два ухажера: нью-йоркский композитор и писатель Джастин Левин и британский музыкант Кингсли Маклин Дейли. Общие интересы с актрисой связывают их, знаменитости проводят много времени вместе. 

С Джастином Анджелину часто видели вместе. Свидетели утверждают, что их отношения выглядели ближе, чем просто дружеские. Также стоит добавить, что Левин уже сдружился с младшей дочерью актрисы Вивьен, с которой они работали над мюзиклом. Об этом пишет 7Дней.ру, ссылаясь на данные портала InTouch.

Информационное агентство «Informing»

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