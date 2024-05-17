35 тысяч евро: выступления певца Макаревича стали дороже после его переезда в Израиль

Андрей Макаревич* поднял цену на свои концерты после переезда в Израиль. Теперь выступления артиста обойдутся организаторам в 35 тыс. евро. Это, к слову, на 5000 евро дороже, чем ранее.

Макаревич согласился исполнять композиции, от которых раньше отказывался из политических соображений

Лидер группы «Машина времени» согласился исполнять композиции, от которых раньше отказывался из политических соображений. В своих условиях для выступлений он запросил оплату перелетов, а также проживание в пятизвездочном отеле, гримерку, фрукты, VIP-сопровождение в аэропорту, закуски, алкоголь, услуги охраны, обслуживающего персонала, врача-фониатра, пишет КП.

* Признан иноагентом в России