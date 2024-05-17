Стали известны имена членов жюри финала 2-го сезона телешоу «Лига городов»

Не пропустите 17 мая в 22:00 премьеру финального выпуска телешоу «Лига городов». Из 40 команд только четыре достигли финала. Судейское жюри определит победителей, которые получат приз в размере 10 млн рублей.

Наставники выйдут на сцену

Наставники выйдут на сцену со своими командами: Алексей Щербаков представит сцену из кинематографа 90-х, «Бомбалейла« порадует мимикой, «Error 404» покажет миниатюру с Тиной Канделаки, »Кыргызы» представят зрителям оригинальные сценки. Состав звездных судей включает Тину Канделаки, Марину Кравец, Михаила Галустяна, Константина Обухова, Демиса Карибидиса.

К слову, второй сезон «Лиги городов» завершится объявлением о новом юмористическом проекте с участием участников первого сезона, сообщает Вокруг ТВ.