Продюсер Рудченко заявил, что Макаревич живет за счет уже заработанных средств

Музыкант Андрей Макаревич*, признанный иноагентом, увеличил стоимость выступлений, так как не планирует больше гастролировать.

Музыкант монетизирует свое творчество через повышение цен на концерты

Критик Павел Рудченко указал, что в настоящее время артист проживает в Израиле, используя уже заработанные ранее деньги. Таким образом, музыкант монетизирует свое творчество через повышение цен на концерты, ведь никаких новых выступлений в скором времени не ожидается.

Эксперт также предположил, что певец обращается к своим накоплениям из прошлого для того, чтобы компенсировать убытки из-за снижения доходов от выпущенного ранее контента, пишет Первый региональный.