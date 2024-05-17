Певец Лоза объяснил, почему Пугачева и Галкин считают каждую копейку

Юрий Лоза, известный композитор и певец, выразил свое мнение о Максиме Галкине* и Алле Пугачевой, уехавших в Израиль.

У артистов возникли финансовые трудности после переезда из-за отсутствия крупных концертных залов

Он отметил, что у артистов возникли финансовые трудности после переезда из-за отсутствия крупных концертных залов, что вынудило их «считать каждую копейку». Артист также рассказал о том, как сильно изменилась жизнь пары, вспоминая их роскошные путешествия.

Однако Лоза считает, что обсуждать шутки пародиста о русских в Израиле не имеет смысла, так как они стали гражданами другой страны и уехали давно из России. Он также добавил, что вклад в культуру России супругов не так велик, чтобы о них говорить дальше, пишет АиФ.