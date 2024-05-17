«МК»: жители Кипра уверены, что состояние здоровья Пугачевой ухудшилось

Недавнее выступление группы ДДТ на Кипре привлекло внимание широкой публики не только к музыке, но и к Алле Пугачевой, присутствовавшей на этом концерте.

У Пугачевой отметили явные признаки ухудшения здоровья

Зрители отметили явные признаки ухудшения здоровья у легендарной исполнительницы, такие как сильная сутулость, нарушение координации и походки, последствия неудачных операций по пластике.

Пластический хирург Мадина Байрамукова подтверждает эти наблюдения, отмечая, что последние фотографии Примадонны в социальных сетях также свидетельствуют о существенных проблемах со здоровьем.