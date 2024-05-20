Информинг » Знаменитости » Была названа победительница шоу «Новая Фабрика звёзд»

Была названа победительница шоу «Новая Фабрика звёзд»

Image 16+
Была названа победительница шоу «Новая Фабрика звёзд»
Знаменитости
Источник фото: @mggordeevaa

На телешоу «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ за титул лучшего «фабриканта», а также приз в три миллиона рублей соревновались 7 финалистов. Это Семен Полищук, Габриэль Александров, Мария Гордеева, Софья Полозова, Нонна Еганян, Дарья Кочнева, Александр Филин. Победителя выбирали наставники и жюри — Сергей Жуков, Сергей Шнуров, к которым присоединились Анна Хилькевич, Филипп Киркоров, Марина Кравец, а также Егор Дружинин.

Получила деньги на развитие творчества

Финалисты выступали сольно и с известными исполнителями. Еганян исполнила хит на армянском языке, чем впечатлила всех. Победительница проекта Гордеева получила деньги на развитие своего творчества. Девушка поблагодарила проект за помощь в раскрытии её потенциала и новых возможностей.

Киркоров в свой черед высоко оценил всех участников, особенно отметив Александра Филина как «фантастического артиста». В финале также выступили певицы Алсу, Валерия, певец Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили.

Информационное агентство «Informing»

Лера Кудрявцева призналась, что редко навещает единственного внука Льва

Лера Кудрявцева призналась, что редко навещает единственного внука Льва

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
The Sun: Аффлек снял обручальное кольцо после слухов о расставании с Лопес

Вчера, 23:13

Лера Кудрявцева призналась, что редко навещает единственного внука Льва

Вчера, 23:13

Сергей Шнуров пристыдил Филиппа Киркорова за «Евровидение»

Вчера, 23:13

«Настоящее испытание»: Анна Ковальчук заявила о проклятии «Мастера и Маргариты»

Вчера, 23:13

Певица Наташа Королева дала первый концерт после скандала на ТВ

Вчера, 23:13

Уехавший из России актер Андрей Бурковский появился на премьере фильма в Каннах

Вчера, 23:13

Дрессировщик раскрыл зарплату кошек из театра Юрия Куклачева

Вчера, 13:33

Алла Пугачева напугала зрителей «болезненным» видом на концерте «ДДТ» на Кипре

Вчера, 13:33

Довела себя до инсульта: Лолита Милявская получила кровоизлияние

Вчера, 13:33

Шоумен Гарик Харламов кардинально сменил имидж — покрасил волосы в розовый цвет

Вчера, 13:33

Набравшая лишний вес Кудрявцева решила стать гражданкой другой страны

Вчера, 13:33

Певица Надежда Кадышева провела концерт после слухов о раке

Вчера, 10:23

Лолита заявила, что устала от огорода — певица намерена вернуться на сцену

Вчера, 10:18

Киркоров проиграл Дорохову в битве за 20 млн рублей в телешоу «Звезды»

Вчера, 10:18

Фигурист Илья Авербух откровенно рассказал о своих комплексах

Вчера, 10:18

Стал известен победитель шоу «Звезды»

Вчера, 10:18

«КП»: с Наташей Королевой произошел нервный срыв после снятия ее с эфира

Вчера, 10:13

Зрители ушли с концерта Верки Сердючки в Киеве — пела песни на русском языке

Вчера, 10:13

Катя Жужа стала мамой в четвертый раз — роды прошли в США

18-05-2024, 19:48

Стал известен путь к успеху 40-летней звезды Comedy Club Марины Кравец

18-05-2024, 19:48

Новости партнеров
2023
ru-RU