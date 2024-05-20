Была названа победительница шоу «Новая Фабрика звёзд»

На телешоу «Новая Фабрика звезд» на канале ТНТ за титул лучшего «фабриканта», а также приз в три миллиона рублей соревновались 7 финалистов. Это Семен Полищук, Габриэль Александров, Мария Гордеева, Софья Полозова, Нонна Еганян, Дарья Кочнева, Александр Филин. Победителя выбирали наставники и жюри — Сергей Жуков, Сергей Шнуров, к которым присоединились Анна Хилькевич, Филипп Киркоров, Марина Кравец, а также Егор Дружинин.

Получила деньги на развитие творчества

Финалисты выступали сольно и с известными исполнителями. Еганян исполнила хит на армянском языке, чем впечатлила всех. Победительница проекта Гордеева получила деньги на развитие своего творчества. Девушка поблагодарила проект за помощь в раскрытии её потенциала и новых возможностей.

Киркоров в свой черед высоко оценил всех участников, особенно отметив Александра Филина как «фантастического артиста». В финале также выступили певицы Алсу, Валерия, певец Сергей Лазарев, Сосо Павлиашвили.