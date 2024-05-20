Концерт группы «Звери» в ледовой арене Челябинска прошел с усиленной охраной

По данным 74.ru, концерт «Зверей» в Челябинске, состоявшийся 18 мая 2024 года, в ледовой арене «Трактор», собрал множество поклонников. Проведенное в рамках юбилейного тура «20 лет. Для тебя» мероприятие сопровождалось усиленными мерами безопасности. Почти полностью забитая арена наполнилась энергией, объединяя поклонников разных поколений.

Зал был практически полон

Контроль на входе был строгим, а это обеспечило порядок на концерте. Рома Зверь очаровал публику, исполнив такие хиты как «Районы-кварталы» и «Просто такая сильная любовь». Зрители восторженно встречали артиста и танцевали под все треки. Сообщается также, что зал был практически полон, хотя несколько дорогих мест остались свободными.

Концерт вызвал у поклонников ностальгию, напомнив им о первых влюбленностях.