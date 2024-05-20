Стало известно, вернется ли новосибирский эзотерик Влад Кадони в «Битву экстрасенсов»

Эзотерик Влад Кадони в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой рассказал, почему не планирует возвращаться в «Битву экстрасенсов». Он поделился размышлениями о любви, унижении, участии в «Доме-2».

Лучше любить ровесниц

Кадони объяснил, что убрал эзотерику из публичной жизни. Он занимается этим только лично, предпочитая говорить об этом на камеру. Также Влад вспомнил о своей первой любви, когда в детстве увлекся учительницей младших классов, писал ей записки, однако она ответила, что лучше любить ровесниц.

В ответ на это Кадони написал гневное сочинение, которое учительница зачитала на выпускном, вызвав у всех смех. Касаемо «Дома-2», он подчеркнул, что никогда не подавал заявку на участие в проекте. Его пригласили продюсеры, обещая однодневные съемки, что и привело его на телешоу.