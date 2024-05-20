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Ксения Собчак прилетела на Каннский кинофестиваль на вертолете

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Ксения Собчак прилетела на Каннский кинофестиваль на вертолете
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Ксения Собчак впечатлила своих подписчиков в Телеграм, рассказав о прибытии на 77-й Каннский кинофестиваль прямо на вертолете. В своем посте ведущая поделилась радостью от возможности избежать пробок и прилететь непосредственно к дворцу фестивалей.

«Подлетели. Так, конечно, сильно удобнее прямо к дворцу фестивалей, а не по пробкам», - отметила она.

Теледива призналась, что долгожданный визит на фестиваль стал для нее особенным, так как она не посещала Канны в течение двух последних лет. Собчак поделилась своим восторгом от возможности вновь оказаться на этом престижном кинособытии.

Помимо того, Ксения рассказала, что имела возможность посмотреть кинофильм Кирилла Серебренникова. Публика оценила работу режиссера продолжительными аплодисментами после просмотра, пишет Царьград.

Информационное агентство «Informing»

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