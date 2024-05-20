Стася Милославская хочет завести детей после расставания с Александром Петровым

Стася Милославская, несмотря на скандальное расставание с коллегой Александром Петровым, нашла счастье с журналистом Трифоном Бебутовым. В интервью изданию StarHit она выразила восхищение современными отцами, активно вовлеченными в воспитание детей и разделяющими с женами родительские обязанности.

Актриса уверена, что современные дети получат более заботливое детство, чем она сама. Однако Милославская призналась, что чувствует нестабильность в мире и пока откладывает материнство из-за страхов. Стася, несмотря на то, что хочет стать мамой, предпочитает оценить ситуацию и принять решение о детях в подходящий момент.