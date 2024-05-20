Стало известно состояние Николая Носкова — жена раскрыла правду

Марина Носкова, жена заслуженного артиста Российской Федерации Николая Носкова, опровергла недавние слухи об ухудшении состояния супруга. Она сообщила, что артист скоро выпишется из больницы. Об этом пишет Телеграм-канал «RT на русском».

«Николай понемногу идет на поправку, ожидаем его выписку на следующей неделе», — сообщила Марина.

Ранее Mash опубликовал информацию о якобы ухудшении здоровья Носкова из-за приема сильнодействующих лекарств. Но женщина опровергла эти слухи, заверив поклонников, что музыкант сейчас активно восстанавливается и вскоре вернется домой.