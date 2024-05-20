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Леонид Агутин рассказал о возможном разводе с Анжеликой Варум

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Леонид Агутин рассказал о возможном разводе с Анжеликой Варум
Знаменитости
Источник фото: @avarum

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже 20 лет. Они считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако артист не готов простить жене одно — шопинг. 

В эфире «Ты не поверишь!» на НТВ музыкант признался, что терпеть не может магазины. Он шутит, что их супружеская жизнь закончится, если жена «потащит его по магазинам». Также Агутин не знает, что подарить жене на 50-летие, хотя она дарила ему автомобиль «Мазерати». 

Могли бы ходить голышом

Репортеры предложили ему купить Анжелике остров на реке Кама. Эта идея понравилась певцу. Он отметил, что на собственном острове они могли бы ходить голышом без страха перед папарацци. Николай, отец Леонида, сказал, что в их семье все спокойно, несмотря на редкие скандалы. Супруги по-прежнему любят друг друга и даже не думают о разводе.

Информационное агентство «Informing»

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