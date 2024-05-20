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Кудрявцева приняла решение о разводе с Макаровым — всё уже решено

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Кудрявцева приняла решение о разводе с Макаровым — всё уже решено
Знаменитости
Источник фото: @leratv

Ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева отпраздновала свое 53-летие, принимая поздравления от коллег по шоу-бизнесу. Как сообщает портал 7Дней.ру, телезвезда получила теплые пожелания и комплименты от Наташи Королевой, Стаса Пьехи, Вячеслава Макарова, певицы Валерии, Николая Баскова, Сергея Лазарева.

Решила дать мужу еще один шанс

День рождения Лера отметила скромно. Она собрала друзей в загородном особняке. На празднике присутствовали Катя Гордон, Андрей Разыграев и муж Леры, который прошел лечение от алкогольной зависимости. Похоже, звезда приняла окончательное решение о сохранении брака с хоккеистом, решив дать мужу еще один шанс и не разводиться.

Информационное агентство «Informing»

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