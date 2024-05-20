Леди Mail.ru раскрыл историю любви Гоши Куценко и его жены Скриниченко

Информационное агентство Леди Мейл.ру посвятило статью Гоше Куценко, который отмечает 57-летие, раскрывая историю его любви с коллегой Ириной Скриниченко. Они вместе более 20 лет.

Гоша и Ирина встретились в 2002 году. Актриса планировала переезд в Италию, но изменила свои планы, оставшись в РФ. Их отношения были непростыми, с частыми расставаниями, примирениями. В 2010 году Ирина отказала Гоше, когда он сделал ей предложение, возможно, из-за его увлечения алкоголем.

Источник фото: lady.mail.ru

Пара оформила отношения в 2012 году после решения стать родителями. В 2014 году у них родилась дочь Евгения, а в 2017 — дочь Светлана.

Из-за частых гастролей и занятости в проектах Куценко мало времени уделяет семье. Но поддерживает теплые и доверительные отношения с женой и дочерьми, включая старшую дочь Полину и признается, что его семья является самым важным достижением.