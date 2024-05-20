Информинг » Знаменитости » Леди Mail.ru раскрыл историю любви Гоши Куценко и его жены Скриниченко

Леди Mail.ru раскрыл историю любви Гоши Куценко и его жены Скриниченко

Image 16+
Леди Mail.ru раскрыл историю любви Гоши Куценко и его жены Скриниченко
Знаменитости
Источник фото: @goshakutsenko_official

Информационное агентство Леди Мейл.ру посвятило статью Гоше Куценко, который отмечает 57-летие, раскрывая историю его любви с коллегой Ириной Скриниченко. Они вместе более 20 лет. 

Гоша и Ирина встретились в 2002 году. Актриса планировала переезд в Италию, но изменила свои планы, оставшись в РФ. Их отношения были непростыми, с частыми расставаниями, примирениями. В 2010 году Ирина отказала Гоше, когда он сделал ей предложение, возможно, из-за его увлечения алкоголем. 

Источник фото: lady.mail.ru

Пара оформила отношения в 2012 году после решения стать родителями. В 2014 году у них родилась дочь Евгения, а в 2017 — дочь Светлана. 

Из-за частых гастролей и занятости в проектах Куценко мало времени уделяет семье. Но поддерживает теплые и доверительные отношения с женой и дочерьми, включая старшую дочь Полину и признается, что его семья является самым важным достижением.

Информационное агентство «Informing»

Лера Кудрявцева призналась, что редко навещает единственного внука Льва

Лера Кудрявцева призналась, что редко навещает единственного внука Льва

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Концерт группы «Звери» в ледовой арене Челябинска прошел с усиленной охраной

Сегодня, 09:18

Стало известно, вернется ли новосибирский эзотерик Влад Кадони в «Битву экстрасенсов»

Сегодня, 09:18

Была названа победительница шоу «Новая Фабрика звёзд»

Сегодня, 08:53

The Sun: Аффлек снял обручальное кольцо после слухов о расставании с Лопес

Вчера, 23:13

Лера Кудрявцева призналась, что редко навещает единственного внука Льва

Вчера, 23:13

Сергей Шнуров пристыдил Филиппа Киркорова за «Евровидение»

Вчера, 23:13

«Настоящее испытание»: Анна Ковальчук заявила о проклятии «Мастера и Маргариты»

Вчера, 23:13

Певица Наташа Королева дала первый концерт после скандала на ТВ

Вчера, 23:13

Уехавший из России актер Андрей Бурковский появился на премьере фильма в Каннах

Вчера, 23:13

Дрессировщик раскрыл зарплату кошек из театра Юрия Куклачева

Вчера, 13:33

Алла Пугачева напугала зрителей «болезненным» видом на концерте «ДДТ» на Кипре

Вчера, 13:33

Довела себя до инсульта: Лолита Милявская получила кровоизлияние

Вчера, 13:33

Шоумен Гарик Харламов кардинально сменил имидж — покрасил волосы в розовый цвет

Вчера, 13:33

Набравшая лишний вес Кудрявцева решила стать гражданкой другой страны

Вчера, 13:33

Певица Надежда Кадышева провела концерт после слухов о раке

Вчера, 10:23

Лолита заявила, что устала от огорода — певица намерена вернуться на сцену

Вчера, 10:18

Киркоров проиграл Дорохову в битве за 20 млн рублей в телешоу «Звезды»

Вчера, 10:18

Фигурист Илья Авербух откровенно рассказал о своих комплексах

Вчера, 10:18

Стал известен победитель шоу «Звезды»

Вчера, 10:18

«КП»: с Наташей Королевой произошел нервный срыв после снятия ее с эфира

Вчера, 10:13

Новости партнеров
2023
ru-RU