Названа причина смерти актрисы «Улиц разбитых фонарей» Наталии Кудрявцевой

Наталия Кудрявцева, выдающаяся актриса, скончалась в возрасте 91 года по естественным причинам. Об этом пишет РГ.

Кудрявцева родилась 22 ноября 1932 года, в 1954 году окончила Школу-студию МХАТ, начала блестящую актерскую карьеру в Ленинградском театре юных зрителей, где быстро стала ведущей актрисой. Среди ее значимых сценических ролей были Елена в «Накануне» Тургенева, Аня в «Вишневом саде» Чехова, Рита Осянина в «А зори здесь тихие».

Дебют кинозвезды на экранах состоялся в 1957 году с ролью Люси в ленте «На острове Дальнем…».

Наталия была известна работами «Тайны следствия», «Агентство НЛС», «Улицы разбитых фонарей». В 2003 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ.

В Петербурге планируется вечер памяти Наталии Кудрявцевой.