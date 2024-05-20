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Судящиеся Киркоров и Успенская встретились в финале шоу «Новая Фабрика звезд»

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Судящиеся Киркоров и Успенская встретились в финале шоу «Новая Фабрика звезд»
Знаменитости
Источник фото: @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская впечатлила зрителей финала «Новой Фабрики звезд», исполнив шлягер «К единственному нежному» с участницами проекта. 

В стильном образе, с пиджаком мятного цвета и кружевной рубашкой с глубоким декольте, она завоевала внимание. 

Источник фото: @uspenskayalubov_official

Наблюдая за ней, судья Филипп Киркоров, в контексте судебного разбирательства, требующего компенсацию в 10 млн рублей за клевету, покачивал головой в такт музыки. 

В отсутствие на слушаниях, артистка доверяет дело своим адвокатам, не признавая обвинения и считая иск неуместным, пишет портал Вокруг ТВ.

Информационное агентство «Informing»

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