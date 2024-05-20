Актриса Борзова: Пугачева «утопила» Демарина и «закопала» Ведищеву

Елена Борзова, лауреат Государственной премии СССР и вдова поэта-песенника Николая Зиновьева, рассказала о роли Аллы Пугачевой в шоу-бизнесе и её влиянии на судьбы исполнителей.

Демарина Пугачева «утопила» ради Киркорова

Борзова утверждает, что Пугачева была «серым кардиналом«, который не только продвигал Филиппа Киркорова, но и убирал его конкурентов. Она привела пример с певцом Игорем Демариным, которого, по её словам, Пугачева »утопила» ради Киркорова. Демарина, талантливого исполнителя, часто вырезали из телевизионных трансляций, несмотря на его харизму и умение завоевывать зал. Борзова считает это несправедливым и выражает огорчение по поводу того, что Примадонна смогла отодвинуть такого талантливого артиста.

Кроме того, Пугачева активно убирала конкурентов с сильными голосами, включая таких певиц как Аида Ведищева, которая в итоге уехала за границу. Ларису Долину Пугачевой не удалось устранить, однако она «стерла» с эстрады другую талантливую певицу, пожелавшую остаться неназванной. Лайму Вайкуле, обладавшую скромными вокальными данными, Пугачева продвигала, так как она не представляла серьёзной конкуренции.

Борзова, испытывая отвращение к методам Пугачевой, сама избегала подобных манипуляций и ушла из театра из-за необходимости подлизываться к начальству. Поэтому у неё не было личных отношений с Пугачевой, пишет АиФ.