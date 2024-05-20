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Мария Гордеева поделилась эмоциями после победы в «Новой Фабрике звезд»

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Мария Гордеева поделилась эмоциями после победы в «Новой Фабрике звезд»
Знаменитости
Источник фото: @mggordeevaa

Мария Гордеева, победительница «Новой Фабрики звезд», появилась в студии «Утро. ТНТ». Она рассказала о своих эмоциях после прошедшего финала. Вокалистка выиграла хрустальный кубок и три миллиона рублей.

Мария выразила благодарность за поддержку зрителям

В беседе с Анной Хилькевич Мария выразила благодарность за поддержку зрителям, отметив, что за 2,5 месяца проекта все участники для нее стали семьей. Особенно трогательной была реакция мамы Грдеевой, которая всегда присутствовала на съемках и сильно переживала за свою дочь. 

Мария отметила, что она получила поддержку от всех звезд, с которыми выступала, но особенно ей запомнились выступления с Владимиром Пресняковым и Юлей Паршутой.

Информационное агентство «Informing»

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