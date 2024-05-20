Внучка Ротару встречается с наследником одной из богатейших семей Америки

София Евдокименко известна своими отношениями с влиятельными бизнесменами. Ранее девушка встречалась с французским бизнесменом Марко Дюминелем. В 2020 году София публично представила нового возлюбленного, бизнесмена Дениса Жданова, который является вице-президентом по маркетингу в компании Readdle Inc и участником списка Forbes. Пара некоторое время жила в Нью-Йорке и, по слухам, даже готовилась к свадьбе.

София представила нового избранника — 27-летнего Макса Лернера

Однако недавно внучка Софии Ротару представила нового избранника — 27-летнего Макса Лернера, наследника одной из богатейших семей Америки. Его дед основал MBNA Corporation, а состояние семьи оценивается в 1,2 млрд долларов. Макс окончил престижный университет и переехал в Нью-Йорк, где и встретился с Софией. Подробности нового романа модель не раскрывает, сообщает Woman.ru.